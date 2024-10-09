Київські рибоохоронці виявлятимуть браконьєрів за допомогою БпЛА (фото)

За допомогою дронів типу DJI 2S рибоохоронці зможуть здійснювати польоти на висоті до 100 м

Київський рибоохоронний патруль виявлятиме порушників правил рибальства за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.

Зокрема, як зазначається, за допомогою дронів типу DJI 2S рибоохоронці зможуть здійснювати польоти на висоті до 100 м і контролювати території до 18 км у радіусі.

«Таким чином, використання БпЛА дасть змогу суттєво зекономити пальне та оперативно виявляти порушників навіть у найвіддаленіших і важкодоступних куточках водойм, що значно ускладнить життя браконьєрам», – зазначили у Держрибагентстві.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині у Ладижинському водосховищі виявили мор риби. Його причини наразі встановлюють екологи. На місці обстеження було виявлено майже 3 тис. різних екземплярів загиблої риби: судак – 2 тис., лящ – 230, окунь – 570, плітка – 130, бичок – 75. Середня вага риби – приблизно 20 грамів