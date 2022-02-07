На Вінниччині браконьєри порибалили на понад 200 тис. грн

Чоловіки ловили рибу зябровими сітками

На річці Згарок поблизу села Бруслинів Вінницького району інспектори виявили двох рибалок, які ловили рибу зябровими сітками. Вага їх незаконного улову склала 40 кг. А сума завданих збитків – понад 215 тис. грн, повідомляє рибоохоронний патруль Вінниччини.

Державні інспектори зафіксували, що чоловіки двома зябровими сітками виловили 128 карасів сріблястих, три ляща , одну краснопірку, одного окуня та одного рака.

«Вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 40 кг. Збитки нанесені рибному господарству України становили 215 373 грн. На осіб складені адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 86 КУпАП. Заборонені знаряддя лову вилучені (зяброві сітки). Матеріали справи готуються до передачі в районний суд», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, у ході проведення рибоохоронного рейду 20 січня рибоохоронний патруль спільно з прикордонниками та поліцією виявили громадян, у човнах яких знаходилися водні біоресурси, серед яких були червонокнижні види риб.

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