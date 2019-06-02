На Полтавщині поліція викрила нарколабораторію



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Поліція провела обшуки та виявила обладнання для виготовлення різноманітних наркотиків

Правоохоронці на Полтавщині припинили діяльність нарколабораторії.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

«Оперативники управління протидії наркозлочинності Полтавщини отримали інформацію про особу, яка проживає на території Лубенського району та ймовірно тривалий час займалася виготовленням, зберіганням та збутом психотропної речовини амфетамін. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР та розпочаті оперативно-розшукові слідчі дії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході розслідування поліція обґрунтовано запідозрила у причетності до наркозлочинів 34-річного місцевого чоловіка.

«30 травня оперативники управління протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Лубенської місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за місцем проживання та в гаражі фігуранта», - поінформували у поліції.

У ході проведення обшуків вилучені різноманітні прилади та інгредієнти для виготовлення наркотиків із залишками наркотичних речовин.

Також вилучені пляшки й скляні банки із рідинами, схожими на наркотичні, ємності із кислотою, поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною зовні схожою на психотропний засіб амфетамін.

Окрім того, вилучено велику кількість різноманітних колб, пробірок, трубок, спіралей, каністр, мірильних стаканів.

Усе вилучене направлено на експертне дослідження.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст.307 (Збут наркотиків), ч.2 ст.309 (Зберігання наркотиків), ч.1 ст.310 (Вирощування нарковмісних рослин), ч.1 ст. 313 (Привласнення обладнання призначеного для виготовлення наркотичних засобів) ККУ тривають слідчі дії.