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    Кримінал

    На ринок у Миколаєві скоєно напад. Поліція затримала 18 осіб

    Зловмисники з каси забрали близько 300 тисяч гривень і намагалися втекти
    У Миколаєві вранці 7 грудня 18 осіб з пістолетами і гранатами вчинили розбійний напад на адміністрацію одного з ринків міста. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало. За попередньою інформацією, напад стався близько 7:30 ранку. «Група з 18 осіб увірвалася в адміністрацію одного з ринків Миколаєва. Заблокували охорону,
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    <p>Затримання нападників на ринок у Миколаєві&nbsp;</p> <p>Фото надане Ярославом Тракалом&nbsp;</p>

    Затримання нападників на ринок у Миколаєві 

    Фото надане Ярославом Тракалом 

    Зловмисники з каси забрали близько 300 тисяч гривень і намагалися втекти

    У Миколаєві вранці 7 грудня 18 осіб з пістолетами і гранатами вчинили розбійний напад на адміністрацію одного з ринків міста.

    Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

    За попередньою інформацією, напад стався близько 7:30 ранку.

    «Група з 18 осіб увірвалася в адміністрацію одного з ринків Миколаєва. Заблокували охорону, зламали двері, вибили вікно, застосували зброю. Здійснили кілька пострілів. Підірвали вибухові пристрої, за попередньою інформацією, газові гранати», - розповів Тракало. 

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    На ринок у Миколаєві скоєно напад. Поліція затримала 18 осіб
    На ринок у Миколаєві скоєно напад. Поліція затримала 18 осіб
    На ринок у Миколаєві скоєно напад. Поліція затримала 18 осіб
    На ринок у Миколаєві скоєно напад. Поліція затримала 18 осіб

    За його словами, від вибухів 3 охоронці і прибиральниця отримали опіки. Наразі двох охоронців відпустили, ще двоє людей в медзакладі.

    Зловмисники з каси забрали близько 300 тисяч гривень і намагалися втекти. Але очевидці події викликали поліцію. 

    На місце приїхали 5 екіпажів патрульної поліції. Вони локалізували місце події і взяли приміщення штурмом через вікна.

    «Зловмисники затримані на місці і знешкоджені. Згодом затримали і того, хто забрав гроші. Наразі всі затримані в порядку статті 208 ККУ», - сказав Тракало.

    На місці виїхала слідчо-оперативна група, яка встановлю всі обставини події. Вилучені гільзи, 4 пістолети (попередньо травматичної дії), холодна зброя, помпова рушниця. 

    «Усі затримані не місцеві, а прихали з різних областей. Від пояснень відмовляються, кажуть, що прийшли влаштуватись на роботу охоронцями. Вони прибули на місце на автомобілях з іноземною реєстрацію. Постріли пояснити не можуть», - сказав Тракало.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням) ККУ.

    Зловмисників доставили до відділку поліції, з ними працюють слідчі.

     

    гроші ринок Миколаїв напад
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