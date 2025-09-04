На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики

Дії «жартівника» відволікли патрульних від виконання важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги

Мешканець села Смига на Рівненщині зателефонував до поліції та повідомив, що потребує невідкладної допомоги правоохоронців. Коли патрульні прибули, він заявив, що у нього вкрали наркотичні речовини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління патрульної поліції Рівненської області.

«Учора дубенські патрульні отримали виклик про те, що в селі Смига заявник потребує невідкладної допомоги. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку… наркотичних речовин. Згодом поліцейські встановили, що жодної крадіжки не було – громадянин вирішив таким чином «пожартувати», – йдеться у повідомленні поліції.



Правоохоронці зазначають, що дії «жартівника» відволікли патрульних від виконання дійсно важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги. За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інспектори склали на чоловіка протокол за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань). Чоловікові загрожує штраф від 850 до 3400 грн. «Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється неправдивим, працівники екстрених служб витрачають дорогоцінний час, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги», – наголосили патрульні.

Раніше «Главком» повідомляв, що столичні правоохоронці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух у центрі Києва. Слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

«До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната. Аби з’ясувати обставини події оперативний черговий направив на місце наряди, які патрулюють у центральній частині міста», – зазначається у повідомленні поліції. Вже за декілька хвилини за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та патрульні, які виявили жінку, що повідомила перехожим громадянам про те, що має при собі гранату та планує її підірвати. Проте, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.