Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики
Чоловікові загрожує штраф від 850 до 3400 грн
фото з відкритих джерел

Дії «жартівника» відволікли патрульних від виконання важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги

Мешканець села Смига на Рівненщині зателефонував до поліції та повідомив, що потребує невідкладної допомоги правоохоронців. Коли патрульні прибули, він заявив, що у нього вкрали наркотичні речовини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління патрульної поліції Рівненської області.

«Учора дубенські патрульні отримали виклик про те, що в селі Смига заявник потребує невідкладної допомоги. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що чоловік повідомив про крадіжку… наркотичних речовин. Згодом поліцейські встановили, що жодної крадіжки не було – громадянин вирішив таким чином «пожартувати», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці зазначають, що дії «жартівника» відволікли патрульних від виконання дійсно важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги. За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інспектори склали на чоловіка протокол за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань). Чоловікові загрожує штраф від 850 до 3400 грн. «Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється неправдивим, працівники екстрених служб витрачають дорогоцінний час, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги», – наголосили патрульні.

Раніше «Главком» повідомляв, що столичні правоохоронці затримали жінку за неправдиве повідомлення про вибух у центрі Києва. Слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

«До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната. Аби з’ясувати обставини події оперативний черговий направив на місце наряди, які патрулюють у центральній частині міста», – зазначається у повідомленні поліції. Вже за декілька хвилини за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та патрульні, які виявили жінку, що повідомила перехожим громадянам про те, що має при собі гранату та планує її підірвати. Проте, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики
На Рівненщині чоловік викликав поліцію і повідомив, що в нього вкрали наркотики
На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ
На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина
«Списували» військових зі служби: у Житомирі затримано адвокатку та її сина
Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
Корупція на фортифікаціях. Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнила двох прокурорів за фіктивну інвалідність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4192
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4106
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3220
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3041
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua