У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок
У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину
фото з відкритих джерел

Львів’янка з інвалідністю допомогла родичу втекти за кордон

У Львові Залізничний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомогла своєму близькому родичу двічі незаконно перетнути кордон. Для реалізації схеми жінка, яка має інвалідність, уклала з чоловіком фіктивний шлюб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, мешканка Львова, будучи особою з інвалідністю II групи, вирішила допомогти своєму родичу виїхати з України в умовах воєнного стану. Оскільки законних підстав для виїзду чоловік не мав, пара розробила план із «одруженням».

30 червня 2023 року вони прибули до Добромильської міської ради, де офіційно зареєстрували шлюб. Вже за кілька годин «молодята» були на пункті пропуску «Шегині».

Того ж вечора, о 22:23, вони перетнули кордон як пішоходи. Жінка повернулася в Україну за кілька годин, а чоловік — лише за два місяці, наприкінці серпня.

У квітні 2024 року пара знову вирушила до кордону. Цього разу вони перетинали пункт пропуску «Шегині» на автомобілі марки Audi.

Після перетину державного рубежу жінка знову повернулася додому пішки через два дні, а от її «чоловік-родич» до України більше не повертався. На момент винесення вироку він досі перебуває за межами держави.

У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину. Вона пояснила, що фіктивний шлюб вже офіційно розірвано, і просила суд суворо її не карати, запевняючи, що більше подібних правопорушень не вчинятиме.

Розглянувши матеріали справи, суд врахував щире каяття підсудної, те, що вона є інвалідом II групи з дитинства та відсутність попередніх судимостей.

Суддя визнала жінку винною за ч. 1 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їй призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте, зважаючи на стан здоров'я та визнання провини, жінку звільнили від реального терміну, встановивши іспитовий термін тривалістю два роки.

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок. 

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці. 

жінка чоловік кордон вирок Львів ухилянти шлюб

