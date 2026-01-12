Головна Країна Кримінал
Чи мають право охоронці магазинів затримувати людей? Верховний суд поставив крапку в питанні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чи мають право охоронці магазинів затримувати людей? Верховний суд поставив крапку в питанні
Суд дійшов висновку, що роз’яснення прав громадян належить до компетенції правоохоронних органів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Феміда наголосила, що кожен може затримати особу без ухвали суду у разі вчинення кримінального злочину

Охоронці магазинів можуть затримувати осіб, які здійснили крадіжку товару, при цьому вони не зобов’язані роз’яснювати затриманому його права. Такого висновку дійшов Верховний суд, повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зазначається, що суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що 1 травня 2019 року чоловік у магазині мережі «АТБ-маркет» у Кривому Розі взяв з полиці пляшку віскі, поклав її до рюкзака, пройшов касову зону, не розрахувавшись, та прямував до виходу. При спробі залишити приміщення його зупинив працівник охорони магазину.

Дії обвинуваченого було кваліфіковано як закінчений замах на крадіжку, вчинений повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України). Місцевий суд призначив покарання у виді позбавлення волі, яке з урахуванням попередніх вироків було поглинуто більш суворим покаранням. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

У касаційній скарзі захисник, зокрема, наполягав на тому, що затримання обвинуваченого працівниками охорони було незаконним. Зокрема, під час затримання йому не роз’яснили права підозрюваного та підстави затримання.

Такі порушення, на думку сторони захисту, свідчили про істотне порушення права на захист. Також захисник оскаржував повноту судового розгляду та оцінку доказів судами попередніх інстанцій.

Тим часом Касаційний кримінальний суд визнав доводи про незаконність затримання безпідставними. Феміда зазначила, що відповідно до частини другої статті 207 КПК України кожен має право затримати особу без ухвали суду у разі вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення. Охоронець магазину діяв на підставі інформації з камер відеоспостереження та затримав особу біля виходу з магазину, коли та намагалася залишити приміщення з викраденим товаром.

Що ж до не роз’яснення прав підозрюваного, Верховний суд наголосив, що стаття 207 КПК України не покладає такого обов’язку на осіб, які не є уповноваженими службовими особами, зокрема на працівників охорони. Роз’яснення прав належить до компетенції правоохоронних органів після їх прибуття на місце події.

Верховний Суд України охорона магазин

