Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
Садовий зробив заяву про атаку на Львів
фото: скриншот з відео

Садовий про атаку на Львів: Це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з ЄС, США

Російська терористична армія уперше в історії завдала удару балістичною ракетою по Львову. Це новий рівень загрози – не лише для України, а й для безпеки Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера міста Андрія Садового.

«Коли атакують Львів, включається сирена, ми знаємо, що є якийсь час, поки ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко, дуже потужні вибухи, і тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика, 13 тис. км за годину. Наші вороги говорять, що це є «Орєшнік». І така зброя, яка використовується, я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з ЄС, США. Це ж фактично біля Європейського Союзу. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою. Слава Богу, що немає жертв, так є руйнування, це об'єкт критичної інфраструктури, все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, не нормально з точки зору цієї атаки», – сказав Садовий.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар РФ.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо. 

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік».

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий Львів війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про що домовилися в Парижі
Про що домовилися в Парижі
7 сiчня, 08:54
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
6 сiчня, 05:50
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
30 грудня, 2025, 19:07
Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
29 грудня, 2025, 05:50
Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...
Путін проговорився
26 грудня, 2025, 16:16
Без мами залишилося двоє діток
Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець
23 грудня, 2025, 09:00
Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі
Росія повернула війну до Європи – генсек НАТО
12 грудня, 2025, 01:25
Україна відмовилася від головної вимоги США та Росії
Переговори у глухому куті. Що далі?
9 грудня, 2025, 16:36

Кримінал

Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни
Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами
Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход
Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua