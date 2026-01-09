Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку

Садовий про атаку на Львів: Це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з ЄС, США

Російська терористична армія уперше в історії завдала удару балістичною ракетою по Львову. Це новий рівень загрози – не лише для України, а й для безпеки Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера міста Андрія Садового.

«Коли атакують Львів, включається сирена, ми знаємо, що є якийсь час, поки ракети чи дрони долетять до Львова. Цього разу все було максимально швидко, дуже потужні вибухи, і тільки вже після вибухів ми отримали інформацію, що це була балістика, 13 тис. км за годину. Наші вороги говорять, що це є «Орєшнік». І така зброя, яка використовується, я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні наших партнерів з ЄС, США. Це ж фактично біля Європейського Союзу. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою. Слава Богу, що немає жертв, так є руйнування, це об'єкт критичної інфраструктури, все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, не нормально з точки зору цієї атаки», – сказав Садовий.

Раніше Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар РФ.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо.

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік».