Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

Протягом 2023–2024 років близькі особи військовослужбовця придбали BMW X6 та Toyota Camry Hybrid

Феміда визнала, що ані посадовець, ані його родина не могли придбати автівки за майже 5 млн грн

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Суд визнав необґрунтованими активами автомобілі BMW X6, 2023 року випуску, та Toyota Camry Hybrid, 2022 року випуску, й постановив стягнути в дохід держави один із них та вартість іншого, що становить понад 4 млн грн.

За даними слідства, протягом 2023–2024 років близькі особи військовослужбовця набули у власність автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid загальною вартістю 4 850 170 грн. «Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних доходів», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, які набув колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із дружиною.

Підставою для такого рішення суду стали результати моніторингу способу життя колишнього посадовця, який здійснювало Національне агентство з питань запобігання корупції, а також докази Державного бюро розслідувань.

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, оформлені на родичку заступника начальника Головного управління Національної поліції в Києві. Мова про столичного поліцейського Тараса Полієнка.