Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
Протягом 2023–2024 років близькі особи військовослужбовця придбали BMW X6 та Toyota Camry Hybrid
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Феміда визнала, що ані посадовець, ані його родина не могли придбати автівки за майже 5 млн грн

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Суд визнав необґрунтованими активами автомобілі BMW X6, 2023 року випуску, та Toyota Camry Hybrid, 2022 року випуску, й постановив стягнути в дохід держави один із них та вартість іншого, що становить понад 4 млн грн.

За даними слідства, протягом 2023–2024 років близькі особи військовослужбовця набули у власність автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid загальною вартістю 4 850 170 грн. «Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних доходів», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, які набув колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із дружиною.

Підставою для такого рішення суду стали результати моніторингу способу життя колишнього посадовця, який здійснювало Національне агентство з питань запобігання корупції, а також докази Державного бюро розслідувань.

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, оформлені на родичку заступника начальника Головного управління Національної поліції в Києві. Мова про столичного поліцейського Тараса Полієнка.

Читайте також:

Теги: автомобіль ТЦК Харківщина корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни влучили КАБом по екопарку
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:18
Слизькі дороги стали причиною сотень ДТП по всій країні
Сніг і ожеледиця: в Україні за добу зафіксовано понад 400 ДТП
26 грудня, 2025, 14:58
Інцидент із ТЦК на Рівненщині завершився тяжкими травмами військового
Напад на ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані
25 грудня, 2025, 13:26
Керівник САП Олександр Клименко
Голова САП Клименко задекларував зарплату за грудень: сума вражає
23 грудня, 2025, 18:32
За даними слідства, керівники профспілкових організацій «Оператора ГТС України» витрачали профспілкові кошти на власний розсуд
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
19 грудня, 2025, 16:55
Олексій Чернишов у залі суду 17 листопада 2025 рік
Операція «Мідас»: суд продовжив зобов'язання для Чернишова
17 грудня, 2025, 16:37
Ексміністр Герман Галущенко жив у маєтку колись впливового топпосадовця часів Януковича
Місяць після «Міндічгейту»: що відбувається з маєтком, у якому таємно жив ексміністр Галущенко
13 грудня, 2025, 13:00
Олена Дума
Справа «Мідас». Колишня голова АРМА Дума спростувала звинувачення на свою адресу
10 грудня, 2025, 17:48
Поліцейських наразі усунули від виконання службових обов’язків
У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів, загинула дитина
10 грудня, 2025, 14:54

Кримінал

Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
Суд конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни
Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua