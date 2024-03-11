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Евакуація людей з Рівненської ОВА: отримано повідомлення про замінування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Евакуація людей з Рівненської ОВА: отримано повідомлення про замінування
У Рівному заміновано ОВА
фото з відкритих джерел

Результати обстеження будівлі правоохоронці повідомлять згодом

Сьогодні, 11 березня, у Рівному невідомі повідомили про замінування будівлі Рівненської ОВА. Наразі працівників евакуйовувано із приміщення. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Отримали анонімне повідомлення про замінування Рівненської ОДА. Згідно правил, евакуюємо працівників», – написав Коваль у соцмережах.
Він також заявив, що про результати обстеження будівлі повідомить згодом.

Раніше глова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому», що із початку повномасштабного вторгнення на Рівненщину приїхали 84 тис. переселенців, з них близько 59 тис. залишились тут на тривалий термін. Найбільше людей прибуло з Донеччини, Харківської, Київської, Чернігівської та Херсонської областей. 

Також голова Рівненської ОДА розповів, як спецслужби шукають потенційних зрадників на місцевій АЕС.ї

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.

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Теги: замінування Рівне

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