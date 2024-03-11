Евакуація людей з Рівненської ОВА: отримано повідомлення про замінування

Результати обстеження будівлі правоохоронці повідомлять згодом

Сьогодні, 11 березня, у Рівному невідомі повідомили про замінування будівлі Рівненської ОВА. Наразі працівників евакуйовувано із приміщення. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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«Отримали анонімне повідомлення про замінування Рівненської ОДА. Згідно правил, евакуюємо працівників», – написав Коваль у соцмережах.

Він також заявив, що про результати обстеження будівлі повідомить згодом.

Раніше глова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому», що із початку повномасштабного вторгнення на Рівненщину приїхали 84 тис. переселенців, з них близько 59 тис. залишились тут на тривалий термін. Найбільше людей прибуло з Донеччини, Харківської, Київської, Чернігівської та Херсонської областей.

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Також голова Рівненської ОДА розповів, як спецслужби шукають потенційних зрадників на місцевій АЕС.ї

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.