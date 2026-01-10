У Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка

Підліток украв молоток та сім разів ударив ним чоловіка по голові

У Харкові учень 11 класу вбив чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Новобаварського районного суду, обвинувачений пробрався на територію занедбаного будинку в Харкові через отвір у паркані, де зустрів раніше невідомого йому наркозалежного чоловіка.

«На ґрунті особистої неприязні до наркозалежних, хлопець вирішив убити чоловіка. Він пішов до магазину, викрав там молоток-цвяходер з гумовою ручкою», – сказано у документі.

Потім хлопець прийшов до занедбаного будинку, в якому ночував потерпілий, із молотком та розкладним ножем. Він ударив чоловіка молотком по голові не менше семи разів, а розкладним ножем – один раз у шию.

Школяр утік із місця злочину і повідомив про вчинене своїй однокласниці в соцмережі, після чого був затриманий співробітниками поліції.

Суд визнав підлітка винним в умисному вбивстві з обтяжуючими обставинами та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на десять років.

