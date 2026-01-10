У Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка

Головна Країна Кримінал
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У суді підліток визнак свою провину
фото з відкритих джерел

Підліток украв молоток та сім разів ударив ним чоловіка по голові

У Харкові учень 11 класу вбив чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Новобаварського районного суду, обвинувачений пробрався на територію занедбаного будинку в Харкові через отвір у паркані, де зустрів раніше невідомого йому наркозалежного чоловіка.

«На ґрунті особистої неприязні до наркозалежних, хлопець вирішив убити чоловіка. Він пішов до магазину, викрав там молоток-цвяходер з гумовою ручкою», – сказано у документі.

Потім хлопець прийшов до занедбаного будинку, в якому ночував потерпілий, із молотком та розкладним ножем. Він ударив чоловіка молотком по голові не менше семи разів, а розкладним ножем – один раз у шию.

Школяр утік із місця злочину і повідомив про вчинене своїй однокласниці в соцмережі, після чого був затриманий співробітниками поліції.

Суд визнав підлітка винним в умисному вбивстві з обтяжуючими обставинами та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на десять років.

Раніше у столиці винесли вирок двом киянам, які жорстоко вбили свого товариша в орендованій квартирі, а після цього намагалися ввести слідство в оману. Суд призначив їм тривалі терміни ув’язнення – 11 та 13 років за ґратами. Подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків. Під час спільного проведення часу між чоловіками виник конфлікт. Сварка швидко переросла у насилля: один із присутніх ударив потерпілого, після чого притиснув до його обличчя подушку. Другий спільник у цей час міцно тримав чоловіка, аби той не міг чинити опір.

Також у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, який помер від ножового поранення в шию після конфлікту біля магазину. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

