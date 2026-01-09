Головна Країна Кримінал
Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні вже понад 2 роки заборонено запуск феєрверків
Суд бачить у запуску салютів не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, що може спричинити паніку та загрозу для людей

В Україні вже понад 2 роки заборонено запуск феєрверків, проте українці продовжують їх використовувати під час війни. Судова практика від початку повномасштабного вторгнення налічує 63 вироки за піротехніку, понад половину з яких кваліфікують як кримінальні, а порушники отримують реальні терміни за ґратами. Про це повідомляє «Опендатабот».

«Найменше таких вироків було винесено у перший рік повномасштабного вторгнення – лише 5. Тоді могло здаватися, що це поодинокі випадки. Втім за рік судових рішень побільшало у 3,4 раза», – йдеться у джерелі.

Як зазначає джерело, 16 рішень за запуск салютів у війну суди винесли за неповний 2025 рік.

Порушників карають не лише адміністративно – понад половину справ кваліфікують як кримінальні за статтею про хуліганство. Суд бачить у запуску салютів не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, що може спричинити паніку та загрозу для людей.

«Найчастіше салюти гримлять у столиці: майже кожен 4 вирок або 15 справ. На другому місці Дніпропетровщина із 8 вироками, на третьому — Одещина (7 вироків). Разом на ці регіони припадає майже половина вироків», – йдеться у джерелі.

Покарання за запуск салютів під час війни коливаються від символічних штрафів до реальних тюремних строків. За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у 51–119 гривень, а вже у кримінальних справах суми зростали до 34 тисяч гривень. 

У частині справ порушників відправляли на громадські роботи – наприклад, у Києві чоловік, який запускав феєрверки у стані сп’яніння, отримав 50 годин обов’язкових робіт.

«Окрім цього запуск феєрверків може також закінчитись і в’язницею. Так, у Рівному порушник запустив салют на подвір’ї школи, а згодом ще й погрожував поліції бойовою гранатою. Загалом суд призначив йому 4 роки ув’язнення, але замінив реальний строк на 2 роки іспитового терміну, оскільки підсудний вирішив піти служити до ЗСУ», - йдеться  у джерелі.

Ще один чоловік, у цей раз з Києва, у стані алкогольного сп’яніння вирішив використати хлопавки та салюти прям з вікна квартири. За це він отримав 1 рік іспитового строку.

І навіть «святкові» пояснення не рятують. У судовій практиці є навіть вироки за феєрверки на гендер-паті та за «холодні фонтани» на весіллях – в цих випадках порушники відбулись штрафами.

Нагадаємо, що з листопада 2023 року використання більшості піротехнічних засобів офіційно заборонено Законом № 7438. І суди дедалі частіше підкреслюють: запуск салютів під час війни – це не просто шум, а дія, яка викликає паніку, підвищує соціальну напругу та зневажає людей, які пережили обстріли.

До слова, у період новорічних та різдвяних свят традиційно зростає попит на феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби.

Водночас в Україні діють суворі обмеження щодо їхнього обігу та використання. Як наголошують у Міністерстві юстиції, такі заходи запроваджено з міркувань громадської безпеки, особливо в умовах воєнного стану. За порушення встановлених правил передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність,  
 

