У Києві через повідомлення про замінування зі школи евакуйовано дітей (відео)

11 квітня надійшло повідомленні про мінування Спеціалізованої школи № 76 імені Олеся Гончара, яка розташована на вулиці Жмеринській, 8

Наразі триває перевірка приміщення школи та прилеглої території

У Святошинському районі Києва сьогодні, 11 квітня, невідомий повідомив про мінування однієї зі шкіл столиці. Персонал закладу та дітей школи евакуювали.

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За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про мінування Спеціалізованої школи № 76 імені Олеся Гончара, яка розташована на вулиці Жмеринській, 8.

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Наразі триває перевірка приміщення школи та прилеглої території. Крім того, правоохоронці встановлюють особу громадянина, який повідомив про мінування навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС.