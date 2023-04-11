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У Києві через повідомлення про замінування зі школи евакуйовано дітей (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві через повідомлення про замінування зі школи евакуйовано дітей (відео)
11 квітня надійшло повідомленні про мінування Спеціалізованої школи № 76 імені Олеся Гончара, яка розташована на вулиці Жмеринській, 8
фото: соцмережі

Наразі триває перевірка приміщення школи та прилеглої території

У Святошинському районі Києва сьогодні, 11 квітня, невідомий повідомив про мінування однієї зі шкіл столиці. Персонал закладу та дітей школи евакуювали.

За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про мінування Спеціалізованої школи № 76 імені Олеся Гончара, яка розташована на вулиці Жмеринській, 8.

Наразі триває перевірка приміщення школи та прилеглої території. Крім того, правоохоронці встановлюють особу громадянина, який повідомив про мінування навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС. 

Теги: поліція замінування школа Київ

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