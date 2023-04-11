У Києві через повідомлення про замінування зі школи евакуйовано дітей (відео)
Наразі триває перевірка приміщення школи та прилеглої території
У Святошинському районі Києва сьогодні, 11 квітня, невідомий повідомив про мінування однієї зі шкіл столиці. Персонал закладу та дітей школи евакуювали.
За словами правоохоронців, до них надійшла інформація про мінування Спеціалізованої школи № 76 імені Олеся Гончара, яка розташована на вулиці Жмеринській, 8.
Наразі триває перевірка приміщення школи та прилеглої території. Крім того, правоохоронці встановлюють особу громадянина, який повідомив про мінування навчального закладу.
Раніше повідомлялося, що адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС.
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