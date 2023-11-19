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Чоловік із цеглиною вдерся до адмінбудівлі в Києві і травмував охоронця (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чоловік із цеглиною вдерся до адмінбудівлі в Києві і травмував охоронця (фото)
фото: Нацполіція

39-річному уродженцю Сумщини загрожує до п’яти років обмеження волі

У Києві чоловік розбив вікно і двері адмінбудівлі цеглиною, а також поранив охоронця, який намагався його заспокоїти. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення від співробітників комунального підприємства, розташованого на вулиці Космічний про те, що невідомий розбив скло вхідних дверей адміністративної будівлі та лякає своєю поведінкою громадян, які прийшли на прийом. За вказаною адресою виїхали поліцейські.

На місці виявилося, що від хуліганських дій постраждало не лише майно будівлі, а й охоронець, який намагався заспокоїти чоловіка.

«Зловмисник порізав руку уламком скла чоловіку та налякав своєю поведінкою відвідувачів офісу комунального підприємства. Крім цього, порушник поранився битим склом також», – йдеться в повідомленні.

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У Києві чоловік увірвався до адмінбудівлі з цеглиною
фото: Нацполіція

Порушником виявився 39-річний уродженець Сумщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, зокрема, вісім років свого життя він провів у в’язниці через скоєння розбійного нападу. Мотиви злочину з'ясовуються. Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, що вночі 19 листопада в Києві чоловік випав із вікна багатоповерхівки.

До слова, 17 листопада на журналіста Михайла Ткача під час зйомок біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області було скоєно напад. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Теги: Київ кримінал поліція

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