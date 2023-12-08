Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розкрадання коштів на закупівлі запчастин для Су-27: викрито очільника оборонного заводу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розкрадання коштів на закупівлі запчастин для Су-27: викрито очільника оборонного заводу
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми
фото: СБУ

Директора одного з оборонних підприємств України підозрюють у намаганні вкрасти майже 4 млн грн з бюджету

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах Су-27», – йдеться в повідомленні.

Розкрадання коштів на закупівлі запчастин для Су-27: викрито очільника оборонного заводу фото 1

Слідство встановило, що директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн грн з бюджету на закупівлі відповідного авіаобладнання.

«Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити», – пишуть в СБУ.

Розкрадання коштів на закупівлі запчастин для Су-27: викрито очільника оборонного заводу фото 2

За даними слідства, саме для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. У подальшому учасники «схеми» планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою.

Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення.

Наразі вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що голова сільради на Київщині отримав підозру за розкрадання коштів на авто для військових.

Теги: СБУ літак завод

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисник завдав державному бюджету збитків на майже 700 тис. грн
Голова сільради на Київщині отримав підозру за розкрадання коштів на авто для військових
28 листопада, 11:33
Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку, яке підозрюється у розкраданні 62 млн грн
Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку, яке підозрюється у розкраданні 62 млн грн
20 листопада, 13:42
Викриття стосуються першого півріччя 2023 року, йдеться про фіксацію результатів закупівель Міноборони під керівництвом Олексія Резнікова.
Харчовий скандал в Міноборони: Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання
31 жовтня, 15:20

Кримінал

Розкрадання коштів на закупівлі запчастин для Су-27: викрито очільника оборонного заводу
Розкрадання коштів на закупівлі запчастин для Су-27: викрито очільника оборонного заводу
Суд зняв арешт з одного з найбільших хімічних заводів України
Суд зняв арешт з одного з найбільших хімічних заводів України
Експерт: Кива – одна із цілей на ліквідацію із «списку Малюка»
Експерт: Кива – одна із цілей на ліквідацію із «списку Малюка»
Чоловік, якого розшукував військкомат, катався вулицями Львова у жіночому костюмі (відео)
Чоловік, якого розшукував військкомат, катався вулицями Львова у жіночому костюмі (відео)
Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару
Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару
На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)
На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
18K
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
17K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
13K
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
8804
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
6002
Мовознавиця пояснила, чому «хохол» і «кацап» – це не образа

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua