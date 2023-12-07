У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі

Правоохоронці допомогли евакуювати студентів і виявили зловмисника, який не вижив

6 грудня, в кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі (США) відбулася стрілянина. Правоохоронці допомогли евакуювати студентів і виявили зловмисника, який не вижив. Про це повідомляє офіційний Twitter (X) головного управління поліції Лас-Вегаса та CNN.

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«Підозрюваний встановлено та помер», – йдеться в оновленій заяві місцевих правоохоронців щодо інциденту зі стріляниною.

Пізніше поліція повідомила, що може бути кілька постраждалих в результаті стрілянини. Детальна інформація наразі не оголошується. Ведеться розслідування.

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Інформація про особу стрільця поки не уточнена. Стрілянина сталася в приміщенні Студентського союзу біля бізнес-школи Бім-Холл на території кампусу. Зазначається, що стрілянина була «активною». За словами учнів, було прострілено вікна.

Після пострілів управління Університету Невади в Лас-Вегасі (UNLV) висловило попередження і закликало студентів та працівників евакуюватися до безпечних місць.

Під час інциденту у студентському союзі перебувало близько 200 людей. Студенти описують, що «паніка охопила багато людей».

Згодом, о 23:40 (за Києвом), в акаунті поліції Лас-Вегасу в мережі оприлюднили заяву шерифа Кевіна Макмехілла з приводу НП.

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«Подальшої загрози немає. Немає уявлення про мотив. Кілька постраждалих доставлено до районних лікарень. Ці деталі будуть доступні найближчим часом. Розслідування триває», – повідомив він.

У Білому домі відреагували на стрілянину в університеті в Лас-Вегасі (UNLV). За словами прес-секретарки Карін Жан-П'єр, влада стежила за ситуацією та діями правоохоронних органів.

Нагадаємо, під час цьогорічного святкування Геловіну в трьох штатах США сталися масові стрілянини, внаслідок яких отримали поранення щонайменше 37 осіб. Також відомо про чотирьох загиблих, двоє з яких підлітки.