В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, є жертви

У результаті стрілянини поранено четверо людей

У середу, 6 грудня, ввечері в елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, в результаті якої поранено четверо людей. Про це повідомляє DH.

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Інцидент трапився на авеню де-ла-Туазон-д'Ор близько 19:30.

«Наші служби негайно виїхали на місце події. Усього було поранено чотирьох людей», – повідомила речниця поліції.

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У заяві прокуратури йдеться, одна є загроза життю одного з потерпілих.

Події нібито відбувалися біля кафе Brasserie Couleur. «На середину авеню де-ла-Туазон-д'Ор прийшов чоловік зі зброєю, вистрілив кілька разів, після чого почалася паніка. Близько двадцяти людей прийшли, щоб сховатися в галереї, в тому числі жінка, поранена в праву ногу. Я подзвонив поліцейським, і вони прибули разом із пожежними», – повідомив поліції менеджер ресторану.

Поліція виключає теракт, стрілець ще не спійманий. Поліція перевіряє версію зведення рахунків, пов'язаних із наркобізнесом.

Прокуратура порушила кримінальну справу у замаху на вбивство.

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Як повідомлялося, 6 грудня в кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі (США) відбулася стрілянина. Правоохоронці допомогли евакуювати студентів і виявили зловмисника, який не вижив.