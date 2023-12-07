Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, є жертви
Інцидент трапився на авеню де-ла-Туазон-д'Ор
фото: DH

У результаті стрілянини поранено четверо людей

У середу, 6 грудня, ввечері в елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, в результаті якої поранено четверо людей. Про це повідомляє DH.

Інцидент трапився на авеню де-ла-Туазон-д'Ор близько 19:30.

«Наші служби негайно виїхали на місце події. Усього було поранено чотирьох людей», – повідомила речниця поліції.

У заяві прокуратури йдеться, одна є загроза життю одного з потерпілих.

Події нібито відбувалися біля кафе Brasserie Couleur. «На середину авеню де-ла-Туазон-д'Ор прийшов чоловік зі зброєю, вистрілив кілька разів, після чого почалася паніка. Близько двадцяти людей прийшли, щоб сховатися в галереї, в тому числі жінка, поранена в праву ногу. Я подзвонив поліцейським, і вони прибули разом із пожежними», – повідомив поліції менеджер ресторану.

Поліція виключає теракт, стрілець ще не спійманий. Поліція перевіряє версію зведення рахунків, пов'язаних із наркобізнесом.

Прокуратура порушила кримінальну справу у замаху на вбивство.

Як повідомлялося, 6 грудня в кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі (США) відбулася стрілянина. Правоохоронці допомогли евакуювати студентів і виявили зловмисника, який не вижив.

Теги: стрілянина Бельгія поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі
У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі
Сьогодні, 01:54
17-річний хлопець був з явними ознаками алкогольного сп’яніння
В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
29 листопада, 20:48
Патрульні Анастасія Жила та Єгор Звонков
Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд дозволив патрульному повернутись до роботи в поліції
27 листопада, 18:01

Соціум

В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, є жертви
В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, є жертви
Білий дім оголосив про розширення співпраці в оборонній сфері між США та Україною
Білий дім оголосив про розширення співпраці в оборонній сфері між США та Україною
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі
У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах
Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
35K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
32K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
27K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
27K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
22K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)

Новини

Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Вчора, 05:57

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua