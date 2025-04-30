У Латвії чоловік отримав вирок за участь у війні проти України на боці Росії

Чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку

Латвійська прокуратура заявила, що громадянина Латвії засудили до шести років вʼязниці з двома роками випробувального терміну за участь у війні проти України на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовський мовник LRT.

Стало відомо, що міський суд у Ризі затвердив угоду між прокурором і підсудним про визнання провини та призначення покарання.

Прокурор у суді довів, що чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, який забороняє служити в іноземних збройних силах, бо приєднався до російської армії у 2023 році.

Потім його відправили до Челябінська, де він служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку ЗС РФ.

Восени 2024 року громадянина Латвії направили в зону бойових дій на Донеччині. Там він будував оборонні укріплення для російських окупантів, а також брав участь у тактичних бойових діях і стрілецькій підготовці.

Латвійські правоохоронці затримали чоловіка 7 жовтня, коли він намагався незаконно перетнути кордон з боку Росії.

Нагадаємо, у Бішкеку засудили до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану, який воював в Україні на боці Росії. Його звинуватили в найманстві – участі «у збройному конфлікті інших держав».