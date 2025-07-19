Рік після загибелі Ірини Фаріон: Львів вшановує пам'ять

У Львові вшановують пам'ять Ірини Фаріон та презентують концепцію меморіалу

У суботу, 19 липня 2025 року, у Львові відбудуться поминальні заходи на вшанування пам’яті відомої мовознавиці, докторки, професорки та громадської діячки Ірини Фаріон. Цього дня минає рівно рік від її трагічної загибелі. У рамках заходів відбудеться презентація мистецького твору, який у майбутньому планують встановити на місці вбивства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Мистецьку концепцію меморіалу безкоштовно розробили колишні студенти-архітектори Ірини Фаріон – команда Андрія Лесюка. Саме вони є авторами Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові та майбутнього музею Романа Шухевича на Білогорщі. Концепцію напрацювали у співпраці з донькою пані Ірини – Софією Особою. Презентація відбудеться сьогодні, 19 липня, у дворику будинку на вул. Масарика, де мешкала Ірина Фаріон.

Протягом дня заплановано низку заходів:

09:00 – поминальна служба у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

10:30 – поминальна панахида на Личаківському кладовищі, біля могили Ірини Фаріон.

19:22 – вечір пам’яті у дворі будинку на вул. Масарика, де сталася трагедія. Саме о цій годині рік тому було здійснено смертельний постріл. Під час заходу презентують бачення благоустрою локації та мистецьку концепцію вшанування пам’яті.

Як відомо, Ірина Фаріон була смертельно поранена 19 липня 2024 року біля власного дому на вул. Масарика у Львові. Попри зусилля лікарів, того ж вечора, о 23:20, вона померла у лікарні. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві – 19-річного мешканця Дніпра Вʼячеслава Зінченка. Судовий процес триває.

Нагадаємо, у фізичному знищенні української патріотки Ірини Фаріон стовідсотково була зацікавлена Росія, залюбки підтримавши тих, хто заряджав зброю. А ось вистрілити з неї міг хто завгодно, навіть молода людина, у якої відсутні чи спотворені моральні принципи.