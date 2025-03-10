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У Харкові СБУ затримала ворожу агентку, що отруїла військового

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Харкові СБУ затримала ворожу агентку, що отруїла військового
Жінка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни
фото: Служба безпеки України

Служба безпеки затримала у Харкові ІТ-фахівчиню, яка на замовлення Росії отруїла військовослужбовця та готувала саморобну вибухівку для терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За вказівкою російської ФСБ жінка під виглядом «волонтерської допомоги» передала українському військовому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини.

Після цього військовий у тяжкому стані потрапив до лікарні.

Наступними завданнями ворожої агентки було виготовити саморобні вибухові пристрої та перемістити їх для підготовки терактів.

Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної. За інструкцією ворога фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками. 

У Харкові СБУ затримала ворожу агентку, що отруїла військового фото 1
фото: Служба безпеки України
У Харкові СБУ затримала ворожу агентку, що отруїла військового фото 2
фото: Служба безпеки України

Жінка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. Завдання від росіян їй почали надходити на початку нинішнього року.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою).

Також її вчинки планується кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Главком» повідомляв, що у Рівному Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК.

Також стало відомо, що співпрацівники СБУ затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.

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Теги: Харків СБУ Україна російські агенти

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