На Одещині прокинулися отруйні багатоніжки, які можуть атакувати людей

Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною

На Одещині помітили небезпечну агресивну сколопендру, яка кидалась на жінку. Інцидент стався у місті Південне. Як передає «Главком», про це повідомляє кореспондента видання «Гривня».

За її словами, вона побачила сколопендру на тротуарі і вирішила її сфотографувати, адже тварина була досить велика. Проте вже за кілька секунд від наближення жінки сколопендра накинулась на неї, кореспондентка встигла відскочити. При цьому агресивна тварина ще кілька метрів переслідувала кореспондентку, поки її не налякали машини на проїжджій частині.

«І в якийсь момент вона буквально кинулась у бік направленого на неї об’єктиву камери. На щастя, авторці цих рядків вдалося відскочити», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сколопендри хоч і полюбляють темряву й вологу, однак перевагу надають спекотному клімату. Тому в Україні ці тварини живуть у південних регіонах. Небезпечних багатоніжок час від часу зустрічають й жителі Миколаївщини. Так, у 2022 році в групі «Комахи України» користувач В’ячеслав Шевченко виклав фото сколопендри, яку впіймав у передмісті Миколаєва.

фото: В’ячеслав Шевченко, фейсбук

Нині їх появу фіксують вже і в інших українських областях. У березні цього року велику сколопендру виявили на Дніпропетровщині. Як повідомляє місцевий сайт «Дніпро Регіон», цей екзотичний вид все частіше зустрічається в області. Збільшення кількості сколопендр на Дніпропетровщині є тривожним сигналом, що свідчить про зміни в екосистемі, спричинені глобальним потеплінням.

Сколопендра – це тварина, а не комаха. Це безхребетні хижі отруйні тварини з класу губоногих групи багатоніжки. Зазвичай, вони живуть переважно в тропіках і субтропіках, в Україні зустрічаються в південних областях та Криму. Мають розмір до 10-15 см, тропічні види – до 30 см. Відомо близько 90 видів. Сколопендри харчуються дрібними безхребетними, великі тропічні сколопендри нападають на жаб, ящірок, птахів. Полюють переважно вночі. У разі небезпеки ховаються під камінням або в тріщинах землі. Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною. Ба більше, деякі види можуть виділяти отруту з лапок, проповзаючи по жертві.

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