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На Одещині прокинулися отруйні багатоніжки, які можуть атакувати людей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Одещині прокинулися отруйні багатоніжки, які можуть атакувати людей
Сколопендра на одній з вулиць міста Південне. Квітень 2025 року
фото: «Гривна»

Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною

На Одещині помітили небезпечну агресивну сколопендру, яка кидалась на жінку. Інцидент стався у місті Південне. Як передає «Главком», про це повідомляє кореспондента видання «Гривня».

За її словами, вона побачила сколопендру на тротуарі і вирішила її сфотографувати, адже тварина була досить велика. Проте вже за кілька секунд від наближення жінки сколопендра накинулась на неї, кореспондентка встигла відскочити. При цьому агресивна тварина ще кілька метрів переслідувала кореспондентку, поки її не налякали машини на проїжджій частині.

«І в якийсь момент вона буквально кинулась у бік направленого на неї об’єктиву камери. На щастя, авторці цих рядків вдалося відскочити», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сколопендри хоч і полюбляють темряву й вологу, однак перевагу надають спекотному клімату. Тому в Україні ці тварини живуть у південних регіонах. Небезпечних багатоніжок час від часу зустрічають й жителі Миколаївщини. Так, у 2022 році в групі «Комахи України» користувач В’ячеслав Шевченко виклав фото сколопендри, яку впіймав у передмісті Миколаєва.

На Одещині прокинулися отруйні багатоніжки, які можуть атакувати людей фото 1
фото: В’ячеслав Шевченко, фейсбук

Нині їх появу фіксують вже і в інших українських областях. У березні цього року велику сколопендру виявили на Дніпропетровщині. Як повідомляє місцевий сайт «Дніпро Регіон», цей екзотичний вид все частіше зустрічається в області. Збільшення кількості сколопендр на Дніпропетровщині є тривожним сигналом, що свідчить про зміни в екосистемі, спричинені глобальним потеплінням.

Сколопендра – це тварина, а не комаха. Це безхребетні хижі отруйні тварини з класу губоногих групи багатоніжки. Зазвичай, вони живуть переважно в тропіках і субтропіках, в Україні зустрічаються в південних областях та Криму. Мають розмір до 10-15 см, тропічні види – до 30 см. Відомо близько 90 видів.

Сколопендри харчуються дрібними безхребетними, великі тропічні сколопендри нападають на жаб, ящірок, птахів. Полюють переважно вночі. У разі небезпеки ховаються під камінням або в тріщинах землі.

Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною. Ба більше, деякі види можуть виділяти отруту з лапок, проповзаючи по жертві.

Нагадаємо, у різних регіонах України активізувались павуки, які вражають центральну та периферичну нервову систему. Про церозповів завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій «Охматдиту» Олександр Урін.

Лікар наголошує, що отрута павука може нести загрозливі для життя ускладнення людям, які схильні до алергії. Адже отрута вражає центральну та периферичну нервову систему.

Раніше Національний природний парк «Тузлівські лимани» в Одеській області попереджав про смертельно небезпечного павука каракурта, якого ще називають чорною вдовою.

Також австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі  – сіднейського лійкопавутинного павука. Про це повідомляє Reuters. Повідомляється, що новий вид павуки отримав неофіційне прізвисько Big Boy («Великий хлопець») через свої значні розміри та великі ікла.

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Теги: тварини отруєння

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