У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей

Постраждалих дітей госпіталізували у медичні заклади

У Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту та ТрО ЛМР.

Двом постраждалим жінкам 48-річній та 40-річній допомогу надали на місці. Двох дівчат 2006 року народження та 2007 року народженні у стані середньої тяжкості госпіталізували до Обласної клінічної лікарні м. Львова.

Дітей віком 6, 13 та трьох 12-річних у стані середньої тяжкості госпіталізували до Комунальної міської дитячої клінічної лікарні Львова.

«Вкотре наголошуємо, якщо ви помітили ознаки чадного газу у помешканні – негайно відкрийте всі вікна для притоку свіжого повітря та телефонуйте в аварійну службу газу – 104, викликайте швидку допомогу – 103. Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Відомо, що чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. А встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя.

Раніше повідомлялось, що у Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.

Нагадаємо, що 13 січня ворог безпілотником атакував транспортний засіб із цивільними, який рухався по території Великописарівської громади Охтирського району, що на Сумщині. Внаслідок атаки російських військ загинула жінка. Чоловік отримав поранення.