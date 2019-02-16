На Закарпатті невідомий вистрелив з гранатомета у приватний будинок



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Злочин стався вночі

Поліція Закарпатської області розслідує замах на вбивство у селі Сторожниця. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Відповідно до повідомлення, в ніч на 16 лютого невідома особа вистрелила з гранатомету у будинок місцевої мешканки.

Слідчі Ужгородського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Повідомлення про інцидент надійшло на лінію «102» о 3:35. Заявник зазначив, що до його будинку невідома особа стріляла з гранатомету.

За викликом виїхали слідчі та оперативники районного відділення. Було задіяно також криміналістичну лабораторію Слідчого управління, вибухотехніків та кінологів. Вони вилучили з місця події речові докази, які направлять на експертизу.

Імовірно, невідомий зловмисник здійснив постріл із ручного гранатомета. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав.

Правоохоронці опрацьовують різні версії, визначають коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.