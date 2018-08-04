На Закарпатті жінка намагалась продати для жебракування чужого дворічного хлопчика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання зловмисниці

Ціна за хлопчика і за його матір склала 2,5 тисячі доларів

На Закарпатті місцева жителька намагалася продати для трудової експлуатації хлопчика 2016 року народження, а також його матір. Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що 38-річна жителька Мукачевого за 2,5 тисячі доларів США мала передати для трудової експлуатації – жебракування – хлопчика 2016 року народження і його 39-річну матір, інваліда 3-ої групи, які жили в сусідньому будинку.

Зловмисницю затримали 3 серпня близько 21:15 на вулиці Духновича. Затримання провели оперативники обласного відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та бійці управління «КОРД» поліції Закарпаття.

Жінку затримали в момент передачі дитини та отримання грошей в порядку ст. 208 КПК України. Зараз її поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція працювала в рамках кримінального провадження, відкритого в липні поточного року, за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини, що вчинені організованою групою або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.