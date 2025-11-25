Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)
ДБР проводить досудове розслідування у справі правоохоронця, який влаштував стрілянину
фото: ДБР

Правоохоронцю повідомили про підозру 

У Запорізькій області п’яний поліціянт потрапив у сутичку з військовим, яка закінчилася стріляниною. Правоохоронцю, який здійснив 13 пострілів із табельної зброї, повідомлено підозру. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора України.

За інформацією поліції, інцидент стався 23 листопада в одному із селищ Запорізької області. У результаті конфлікту між нетверезим поліціянтом та військовим почалася стрілянина. Через це троє військовослужбовців отримали вогнепальне поранення, їх госпіталізували. «Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів. Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження», – розповіли в ДБР.

Троє військовослужбовців отримали вогнепальне поранення, їх госпіталізували
Троє військовослужбовців отримали вогнепальне поранення, їх госпіталізували
фото: ДБР

З’ясувалося, що на момент конфлікту, поліціянт перебував поза службою. Йому оголосили підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). «Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», – йдеться в заяві Офісу генерального прокурора України.

Нетверезий правоохоронець здійснив 13 пострілів із табельної зброї
Нетверезий правоохоронець здійснив 13 пострілів із табельної зброї
фото: ДБР

Також для затриманого розглядають запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Наразі проведенням досудового розслідування займається Державне бюро розслідувань (ДБР).

Нагадаємо, що 24 листопада у Львові на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 сталася стрілянина. Після зустрічі в кабінеті директора батьки продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Зазначається, що діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі.

Згодом стало відомо, що поліція працює на місці стрілянини на території школи у Львові. За даними поліцейських, у ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя військові поліція стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)
На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)
Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено)
Чернишов спростував інформацію про рішення Апеляції (оновлено)
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
Кривонос: НАБУ не контролювало телефон Міндіча
Кривонос: НАБУ не контролювало телефон Міндіча
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана
Нардеп оприлюднив нові фото Міндіча і Цукермана

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua