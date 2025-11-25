На Запоріжжі п'яний поліцейський стріляв у трьох військових: деталі справи (фото)

Правоохоронцю повідомили про підозру

У Запорізькій області п’яний поліціянт потрапив у сутичку з військовим, яка закінчилася стріляниною. Правоохоронцю, який здійснив 13 пострілів із табельної зброї, повідомлено підозру. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора України.

За інформацією поліції, інцидент стався 23 листопада в одному із селищ Запорізької області. У результаті конфлікту між нетверезим поліціянтом та військовим почалася стрілянина. Через це троє військовослужбовців отримали вогнепальне поранення, їх госпіталізували. «Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів. Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження», – розповіли в ДБР.

Троє військовослужбовців отримали вогнепальне поранення, їх госпіталізували фото: ДБР

З’ясувалося, що на момент конфлікту, поліціянт перебував поза службою. Йому оголосили підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). «Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», – йдеться в заяві Офісу генерального прокурора України.

Нетверезий правоохоронець здійснив 13 пострілів із табельної зброї фото: ДБР

Також для затриманого розглядають запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Наразі проведенням досудового розслідування займається Державне бюро розслідувань (ДБР).

Нагадаємо, що 24 листопада у Львові на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 сталася стрілянина. Після зустрічі в кабінеті директора батьки продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Зазначається, що діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі.

Згодом стало відомо, що поліція працює на місці стрілянини на території школи у Львові. За даними поліцейських, у ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.