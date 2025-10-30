У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: поранено військових

Правоохоронці затримали стрільця

На Полтавщині чоловік під час оформлення документів військовозобовʼязаний декілька разів вистрілив у представників ТЦК, вони отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Полтавський обласний ТЦК.

Зазначається, що сьогодні, 30 жовтня, близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. «Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів», – йдеться в повідомленні.

У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує.

Стрільця вже затримала поліція, наразі тривають слідчі дії. Посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (стаття 348 ККУ).

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, на військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП напав натовп. Є постраждалі серед військовослужбовців.

До слова, уранці 2 жовтня у Кривому Розі під час перевірки документів чоловік напав на представників ТЦК. Він дістав холодну зброю та завдав поранень нею двом військовослужбовцям