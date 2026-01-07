Головна Країна Кримінал
У Рівному чоловік підшуковував квартири для крадіжки за особливими критеріями

Потерпілі, чиї квартири обікрав чоловік, зазнали збитків на 4 млн грн

На Рівненщині судитимуть чоловіка, який обікрав вісім квартир у Рівному. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі та чекає на суд. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Рівненської області.

У поліції розповіли, що зловмисник підшуковував квартири для крадіжки за двома критеріями. Для нього було важливо те, щоб власників квартир не було вдома протягом кількох днів. А також квартира мала бути на першому поверсі. Це допомагало йому легко потрапити до вікон квартири, відімкнути металопластикові вікна та проникнути в оселю.

Таким методом чоловік проник до восьми квартир Рівного та завдав шкоди власникам на майже 4 млн грн. Зокрема, він крав гроші та ювелірні вироби. Минулого року у серпні зловмисника затримали слідчі по «гарячих» слідах. У його помешканні виявили та вилучили речові докази, тобто частину викраденого з квартир.

«Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив зловмиснику про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.4,5 ст.185 КК України (крадіжка, поєднаним з проникнення в житло, вчинена в особливо великих розмірах, повторно та в умовах воєнного стану). Суд обрав 43-річному рівнянину запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тисяч гривень, яку він не вніс», – йдеться у повідомленні. Зловмиснику з Рівного загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як поліція викрила крадія-гастролеращо. Впродовж осені минулого року правоохоронці фіксували низку звернень пасажирів щодо зникнення особистих речей у вагонах потягів міжміського сполучення. Поліція з'ясувала, що до вчинення злочинів був причетний 37-річний житель Кіровоградської області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Раніше «Главком» розповідав про те, як в Тульчинському районі Вінницької області поліція затримала зловмисника, який за одну ніч викрав два автомобілі та потрапив на них у дорожньо-транспортні пригоди. 

