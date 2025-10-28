Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку

Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу

У Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу в Подільському районі столиці. За даними слідства, 40-річний чоловік розпивав алкоголь із компанією знайомих і спровокував сварку з місцевими мешканцями. Під час суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним і здійснив кілька пострілів у бік двох чоловіків 37 та 39 років.

«Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший – живота», - повідомили правоохоронці.

Зазначається, шо фігурант з місця події втік, втім оперативники Подільського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу відразу встановили його особу та розшукали. Ним виявився мешканець Києва, який проживає у тому ж районі.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину фото: поліція Києва/Facebook

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину – травматичний пістолет. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

