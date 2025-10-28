Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку
Стрілка затримали та повідомили про підозру
фото: поліція Києва/Facebook

Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу

У Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу в Подільському районі столиці. За даними слідства, 40-річний чоловік розпивав алкоголь із компанією знайомих і спровокував сварку з місцевими мешканцями. Під час суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним і здійснив кілька пострілів у бік двох чоловіків 37 та 39 років. 

«Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший – живота», - повідомили правоохоронці.

Зазначається, шо фігурант з місця події втік, втім оперативники Подільського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу відразу встановили його особу та розшукали. Ним виявився мешканець Києва, який проживає у тому ж районі.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину
За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину
фото: поліція Києва/Facebook

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину – травматичний пістолет. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Раніше повідомлялося, що столична поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в барі на Новопечерських Липках. Правоохоронці повідомили, що інцидент стався в одному з закладів у Печерському районі. Через дівчину відпочивальники з двох різних компаній влаштували бійку, після чого один з чоловіків дістав зброю та здійснив кілька пострілів у бік суперника. Опісля він трощив посуд у закладі та погрожував персоналу й іншим людям, які намагалися його заспокоїти.  

Теги: Київ стрілянина зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
Користувачі соцмереж повідомляли, що через начебто відключення світла утворилися великі скупчення людей
У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву
14 жовтня, 19:08
Зеленський конкретизував деталі ймовірної співпраці зі США в секторі БПЛА
Дронова угода зі США. Зеленський пояснив, що ми можемо дати партнерам
20 жовтня, 13:14
За словами мера Києва, пʼятьох поранених було госпіталізовано
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
23 жовтня, 07:38
РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на багатоповерхівки столиці впали БпЛА
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)
23 жовтня, 11:03
Столичне метро після повітряної тривоги
Метро Києва переповнене після тривалої тривоги (фото)
2 жовтня, 10:16
Будинок має 870 кв. м
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)
9 жовтня, 18:38
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня
10 жовтня, 15:30
Вертоліт здійснює скидання води на найбільш складні ділянки загоряння
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
25 жовтня, 10:47

Новини

Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
У Чорнобилі волонтери помітили синіх собак (фото)
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку
Стрілянина у Києві: чоловік поранив двох перехожих біля житлового будинку
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua