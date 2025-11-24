У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина: батьки вирішували конфлікт пістолетом

Діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі

Чоловік отримав поранення в живіт та ногу

Сьогодні, 24 листопада, на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 у Львові відбулась стрілянина. Після зустрічі в кабінеті директора батьки продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Про це повідомив керівник департаменту освіти і культури у Львові Андрій Закалюк, передає «Главком».

«Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. «Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї», – пояснив Закалюк.

До слова, 20 листопада близько 20:10 у Харкові стався збройний напад біля Меморіалу Слави. Невідомий чоловік здійснив постріл у 29-річного місцевого жителя та втік з місця події. Пораненого з вогнепальним пораненням доправили до лікарні.

Як повідомлялося, у Могилів-Подільському Вінницької області школяр отримав травму ока внаслідок пострілу з пневматичного пістолета. Поліція розслідує обставини поранення підлітка.