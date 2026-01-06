У Миколаєві затримано батьків на продажі новонародженої дитини

Пара зголосилася продати немовля за $10 тис.

У Миколаєві поліцейські затримали пару, яку підозрюють у продажі своєї новонародженої дитини. За словами правоохоронців, 21-річна дівчина та 38-річний співмешканець погодились віддати немовля за $10 тис. (понад 420 тис. грн) Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Слідчі встановили, що на пізньому терміні вагітності батьки майбутньої дитини почали шукати охочих придбати немовля. Правоохоронці отримали інформацію про планування продажу дитини й розпочали за цим фактом кримінальне провадження.

Батьки дитини фото: Нацполіція

Людина, яка «зголосилася купити дитину», поспілкувалась із матірʼю та батьком, обговоривши усі умови «угоди». Продати новонароджену дитину пара нібито зголосилась за $10 тис. з попереднім завдатком у сумі 8 тис. грн, який вони одразу ж отримали. 21-річна жінка власноруч написала розписку, у якій зобов’язалася передати дитину одразу після пологів.

Дитина народилась 1 січня, а вже наступного дня її батьки перейшли до реалізації «угоди». Одразу після передачі немовляти в обмін на гроші неподалік пологового будинку їх затримали поліціянти.

За даними поліції, батьки отримали гроші за продаж дитини фото: Нацполіція

Нагадаємо, столичні поліцейські екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон.

Зазначається, що масштабну злочинну схему поліцейські Києва викрили у серпні 2023 року. Тоді правоохоронці викрили двох власників приватних клінік у Києві та Харкові, які залучивши спільників, підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

За даними слідства, у свідоцтві про народження немовлят вказували батьком іноземця-замовника, що надалі давало йому законні підстави вивезти дитину за кордон – така послуга коштувала до 70 тис. євро за дитину. Натомість породіллям обіцяли 12 тис. євро, але в більшості випадків їх не виплачували.

Раніше у Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. За матеріалами справи, 35-річна жителька Сумщини на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. Попередньо, вона планувала отримати $30 тис. На початку травня вона погодилася передати дівчинку жителю Білопільської громади, оформивши фіктивне батьківство. За даними правоохоронців, вона отримала завдаток розміром $1 тис. Жінку затримали, коли їй передали основну частину коштів.