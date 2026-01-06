Головна Країна Кримінал
Антикорупційний суд конфіскував будинок ексглави Запорізького обласного ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Антикорупційний суд конфіскував будинок ексглави Запорізького обласного ТЦК
Феміда визнала необґрунтованими активи колишнього начальника ТЦК на понад 3,8 млн грн
фото: ДБР

Підставою для рішення суду про конфіскацію стали результати моніторингу способу життя експосадовця

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, які набув колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із дружиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Підставою для такого рішення суду стали результати моніторингу способу життя колишнього посадовця, який здійснювало Національне агентство з питань запобігання корупції, а також докази Державного бюро розслідувань.

Під час моніторингу уповноважені особи НАЗК встановили, що колишній очільник обласного ТЦК під час перебування на посаді набув майно, а також грошові кошти. Йдеться про:

  • будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
  • готівку, яку набуло подружжя.

Фахівці з’ясували, що вищезазначене майно було придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково. «НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця і встановило неможливість набуття зазначеного майна за рахунок законних доходів», – йдеться в повідомленні.

Суд постановив стягнути в дохід держави будинок із землею, а також вартість однієї з автівок. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Раніше повідомлялося, що до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкриміновано зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману.

Слідство встановило, що з лютого до липня 2023 року обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт. Вони проводилися на об’єктах нерухомості, що належали чоловікові та членам його родини.

Теги: НАЗК Вищий антикорупційний суд корупція в Україні ТЦК

