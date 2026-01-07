Головна Країна Кримінал
Викрито 16-річну агентку ФСБ, яка готувала удар по Кропивницькій ТЕЦ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як встановило розслідування, спецслужба РФ втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків»
фото: СБУ

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала одну коригувальницю російських атак по українській енергетиці. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ. 

За матеріалами справи, агентка мала встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою окупанти планували вдарити по енергооб’єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому» вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий «маячок».

Як встановило розслідування, спецслужба ворога втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

Спочатку окупанти доручили їй «тестове випробування»: зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури і надіслати їх ФСБ. Після цього агентка отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.

Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з РФ на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб. Він з Європи підшукував виконавців для замовних терактів в Україні.

