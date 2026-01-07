На Буковині священник УПЦ Московського патріархату незаконно переправляв чоловіків до Румунії

Священника затримали під час передачі коштів за незаконний перетин кордону

На Буковині викрили священника УПЦ Московського патріархату, який разом зі спільником допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон України з Румунією. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що священник завдяки своїм знайомствам долучився до схеми, що передбачала незаконний перетин кордону чоловіками. Під час телефонної розмови він розповідав про шляхи незаконного перетину кордону двома чоловіками.

Йшлося про двох мешканців Тернополя. «Сторони узгодили «вартість послуги» – 13 тисяч євро з кожного, кошти мали бути передані готівкою одним платежем.Для організації перевезення чоловіків до Чернівецької області обвинувачений залучив 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району. Спільник відповідав за доставлення чоловіків до визначеного місця», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Однак правопорушникам не вдалося здійснити свій план, їх затримали під час передачі коштів. Це відбулося ще у жовтні 2025 року в Чернівцях. Священника та його спільника обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Карпатах прикордонники Чернівецького загону знайшли у горах чоловіка. Він намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав. З’ясувалося, що чоловік самостійно звернувся до служби порятунку, він зателефонував на гарячу лінію.

Також повідомлялося, що польські прикордонні органи встановили, що українці призовного віку нібито все частіше намагаються ухилитися від військової служби, використовуючи підроблені посвідчення водія на вантажівки.