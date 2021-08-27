Юнаки на смерть закидали камінням двох мешканців Донеччини

Двоє хлопців спочатку вбили свого знайомого, а потім і випадкового свідка

Максимальне покарання, яке «світить» зловмисникам – довічне позбавлення волі

Суд на Донеччині взяв під варту без альтернативи внесення застави двох юнаків, які підозрюються у скоєнні умисного вбивства двох чоловіків за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 серпня 16 та 18-річні мешканці Торецька, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварились на вулиці зі знайомим. Юнаки завдали 44-річним чоловіку декілька ударів руками і ногами по усьому тілу, а коли він знепритомнів, відтягли до зруйнованої будівлі, де закидали камінням.

Свідком події став випадковий 52-річний перехожий. Аби чоловік їх не викрив, зловмисники жорстоко вбили його та також закидали камінням. Переконавшись, що обидві жертви мертві, хлопці заховали тіла під шифером та з місця злочину зникли.

Через два дні підозрювані повернулись на місце злочину та підпалили будинок, у якому сховали тіла жертв.

Максимальне покарання, яке «світить» юнакам – довічне позбавлення волі.

До слова, киянин підозрюється у вбивстві двох сестер заради квартири.

Також повідомлялося, що у Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу.