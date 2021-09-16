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    Однокурсник Путіна розповів, як його називали за часів навчання

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    Свого часу Путіна забракували через професійну непридатність - Однокурсник Путіна розповів, як його називали за часів навчання
    Свого часу Путіна забракували через професійну непридатність
    Фото РИА Новости

    Президента Росії однокурсники іменували моллю

    У студентські часи президента Росії Володимира Путіна вважали «сірою мишкою». Про це розповів радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець, пише «Апостроф».

    «Я його не пам'ятаю у навчанні. Інформацію про те, що він однокурсник, свого часу опублікувала служба зовнішньої розвідки Росії. Не знаю, чим вона керувалася. Оскільки цей заклад досить маленький, у мене там залишились хороші знайомі, то після того, як Путін став президентом, природно, це як грім прогриміло у викладацькому складі Червонопрапорного інституту. Новина приголомшила всіх, оскільки це була сіра миша, людина-ніхто. Найкраще його охарактеризували ті псевдоніми, якими його нагородили під час навчання і роботи. Перший – це «недопалок», другий – «бліда моль», – розповів Швець.

    Він також додав, що до цього навчального закладу було вкрай складно потрапити, але, якщо ти вже потрапив, потрібно було зробити щось неймовірне, щоб після нього не взяли в розвідку.

    «А його не взяли. Його направили назад до Ленінграда через професійну непридатність. До Німеччини – в НДР – він поїхав у втішну поїздку. Тих, кого не взяли в розвідку, відправляли у втішне відрядження в НДР. Як у нас говорили в той час, «горобець – не птах, НДР – не закордон». Тобто до того часу, як його призначили директором ФСБ, він не займався ні розвідкою, ні контррозвідкою, він взагалі нічим серйозним не займався», – додав він.

    Нагадаємо, раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

    На думку розвідника, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

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    Теги: ФСБ Путін КДБ навчання
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    Однокурсник Путіна розповів, як його називали за часів навчання