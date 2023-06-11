У Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками
Порушника затримали та викликали слідчих
У Києві на проспекті Шухевича до патрульних поліцейських підійшов випадковий перехожий, щоб пригостити їх наркотиками. Після цього його затримали. Про це повідомили в патрульній поліції Києва.
Днями поліція затримала водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час оформлення правопорушення до патрульних підійшов чоловік та запропонував їм марихуану.
«Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс», – ідеться у повідомленні.
Після цього порушника затримали та викликали слідчих.
«Хлопці, я по-нормальному», – прокоментував ситуацію затриманий.
Раніше у Хмільницькому районі затримали наркоторговця. Чоловік працював за так званою схемою «з рук в руки». Під час зустрічі з покупцем 55-річний правопорушник передавав йому канабіс та отримав гроші за товар.
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