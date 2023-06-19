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Поліцейські «кришували» наркоторговців у Дніпрі: деталі від СБУ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліцейські «кришували» наркоторговців у Дніпрі: деталі від СБУ (фото)
Під час обшуків виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів
фото: СБУ

Організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 млн грн прибутку

Служба безпеки України підтвердила, що правоохоронці нейтралізували злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин на Дніпропетровщині. Діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, зловмисники облаштували «стаціонарний пункт» зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу «спробувати» придбаний «товар».

Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 млн грн прибутку.

Під час комплексних заходів із залученням співробітників ЦСО «А» СБУ затримано дев'ять учасників злочинної організації включно зі згаданими правоохоронцями.

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У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку лютого в Україні викрили потужну міжрегіональну банду наркоторговців, яка в тому числі діяла на території Дніпропетровської області.

До слова, у Києві перехожий намагався пригостити поліцейських наркотиками.

Теги: СБУ Дніпро наркотики поліція

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