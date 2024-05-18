РФ загрожуватиме світові навіть після завершення війни. НАТО зробило тривожну заяву

Командувач сил НАТО прогнозує, що Захід матиме «російську проблему на довгі роки»

Навіть після завершення війни в Україні Росія залишатиметься серйозною загрозою для країн НАТО. Таку думку висловив верховний командувач сил НАТО та командувач сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Atlantic Council.

За словами Каволі, Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу, і країни Заходу матимуть «російську проблему на довгі роки», адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат.

«Російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні... Багато техніки, що використовується, застаріла: вона відремонтована, але базується на старій моделі», – зауважив генерал.

Він підкреслив, що основною проблемою є не те, що російська армія швидко відновлюється, а як швидко вона це може робити порівняно з країнами Заходу. Генерал заявив, що збереження переваги у швидкості – це питання підтримки «політичної волі» та розвитку «еластичності» оборонно-промислової бази.

«Багато країн, які стикаються з російським впливом, зараз дивляться на Захід у пошуках нових партнерів у сфері безпеки. Хоча Альянс був створений для захисту своїх членів, ми не існуємо у вакуумі. Нам потрібні друзі й партнери», – наголосив військовий.

Генерал додав, що не очікує зміни стилю влади в Росії, і найближчими роками Росією керуватимуть ті ж люди, що і зараз, або люди зі схожими поглядами.

Раніше Каволі заявив, що в Росії немає достатніх сил, необхідних для стратегічного прориву в Харківській області.

За даними The Wall Street Journal, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

До слова, Союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил, пише The New York Times.