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Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot

Катерина Іванова
glavcom.ua
Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot
Нещодавно Україна отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками
фото з відкритих джерел

США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами

США розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot до України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Як стало відомо, адміністрація Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.

За інформацією Bloomberg, США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

Нещодавно Україна отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo. Про те що Україна отримали ракети до ППО Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю «Орад-і-Гахіас» в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

«Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем Patriot, попри тиск з боку НАТО і ЄС. Про це пише El Pais.

За словами урядових джерел, рішення про передачу невеликої кількості ракет було ухвалене після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

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Теги: міністр Іспанія Україна

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