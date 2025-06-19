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Проти сина ексголови МСЕК Крупи відкрито кримінальну справу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Проти сина ексголови МСЕК Крупи відкрито кримінальну справу
НАБУ розпочало кримінальне провадження проти екскерівника обласного управління ПФУ в Хмельницькому Олександра Крупи
фото: ПФУ

НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на суму понад 19 млн. грн та недостовірного декларування ще на понад 44 млн. грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

У декларації за 2022 рік фігурант зазначив готівкові кошти на понад 23,3 млн. грн. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 (внесення недостовірних відомостей до декларації) та ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. В результаті перевірки НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на суму понад 19 млн. грн та недостовірного декларування ще на понад 44 млн. грн.

Посадовець задекларував готівку у різних валютах, не підтвердивши під час перевірки законність її походження. Також було виявлено факт приховування понад $500 тис. (еквівалент понад 19,5 млн. грн), розміщених на рахунку в австрійському банку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, посадовець не задекларував житловий будинок і земельну ділянку, набуті у 2021–2022 роках, а також занизив розмір доходу, отриманого у вигляді повернення внесків до статутного капіталу юридичної особи, на 110 тис. грн.

НАЗК склало висновки за ознаками правопорушень, передбачених ст. 368-5 та ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, і передало їх до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для доєднання до матеріалів уже розпочатого кримінального провадження.

До того ж результати повної перевірки екскерівника обласного управління ПФУ Хмельниччини стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівницею Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Хмельницькому.

Раніше «Главком» повідомляв, що повна перевірка декларації ексначальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи за 2022 рік виявила ознаки незаконного збагачення. 

Відомо, що 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн. «Главком» наголошував: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

«Главком» писав, що раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

До слова, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, орендувала житло поблизу НАБУ і готова вийти із СІЗО.

Також «Главком» повідомляв, що слідство у справі за підозрою у незаконному збагаченні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи отримало результати експертизи цінних речей, знайдених у помешканні фігурантки під час обшуку. Йдеться про годинник марки Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71 – Oyster M і сережки марки Dior joaillerie. Вказані цінності слідство відшукало у квартирі Тетяни Крупи того самого дня, коли було виявлено купу готівку невідомого походження в оселі підозрюваної на суми $3,17 млн, 135,29 тис. євро і 1,19 млн грн.

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Теги: НАБУ НАЗК Пенсійний фонд

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Кримінал

Проти сина ексголови МСЕК Крупи відкрито кримінальну справу
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