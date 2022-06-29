СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії

Авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань

Служба безпеки України затримала гендиректора столичної авіакомпанії, який в умовах воєнного стану не повернув 10 орендованих вертольотів з Африки. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала дев'ять багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії. У разі введення воєнного стану вона зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром.

Ця авіатехніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час агресії РФ. Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Раніше контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу «русского мира».