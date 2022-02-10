Не розпізнав перешкоду: компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП

Компанія Олександра Ярославського DCH підтвердила, що він полетів з України до Лондона

Водій «в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав»

Компанія Олександра Ярославського DCH підтвердила, що бізнесмен полетів з України, а також оприлюднила офіційну позицію щодо смертельної ДТП за участю автомобіля з його кортежу.

У четвер, 10 лютого, в компанії заявили, що наїзд на пішохода міг здійснити співробітник однієї з допоміжних служб DCH. Увечері він їхав до Харкова і «в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав».

У DCH пояснили, що відсутність номерного знака виявили тільки вранці. Представники компанії поінформували правоохоронців про інцидент, а водій прибув у відділення поліції для допиту.

За інформацією компанії, Олександр Ярославський полетів у Лондон для зустрічі з сім'єю, і його поїздка до Великої Британії начебто була включена до робочого графіку ще на початку тижня.

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. Як відомо, поліція кличе на допит Ярославського, який вже втік з країни.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.

Варто зазначити, що ще кілька днів тому олігарх хизувався своїм здоров'ям та пірнав у крижану воду. Ярославський занурився тричі, попередньо перехрестившись.

фото з Facebook Ярославського

Водночас Православна церква України неодноразово підкреслювала, що купання не «змиває» гріхів. Для очищення від них існують сповідь та інші таїнства.

Раніше стало відомо, що у ніч на 10 лютого на трасі Чугуїв-Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП, за інформацією ЗМІ, знайшли автомобільні номери з кортежу президента харківського футбольного клубу «Металіст» Олександра Ярославського.

За даними журналістів, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

Нещодавно мільйонер Ярославський завзято пірнув у крижану воду.

Олександр Ярославський – власник інвестиційної групи DCH. Вперше став президентом футбольного клубу «Металіст» 2005 року, 2012-го продав його Сергію Курченку. Знову президентом клубу бізнесмен став у 2021 році. Новий «Металіст» є ребрендингом ФК «Метал». Також бізнесмену належить харківський регбійний клуб «Олімп» (Харків).

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