Три країни закликали НАТО змінити стратегію оборони

Макрон, Шольц і Дуда висловили готовність до участі в переговорах з безпеки

НАТО має змінити свою стратегію стримування та оборони у контексті української ситуації. Таку думку висловили президенти Польщі та Франції Анджей Дуда та Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц у ході виступу із спільною заявою за підсумками переговорів у Берліні, трансляцію вів Єлисейський палац.

Глави держав дійшли висновку, що альянс повинен постійно коригувати обидві стратегії на випадок подальшого погіршення безпекової ситуації, зокрема, при реалізації програми НАТО «Розширена передова присутність». У її рамках альянс створює військові контингенти у країнах Балтії та Східної Європи.

Макрон, Шольц і Дуда висловили готовність до участі в переговорах з безпеки, які також становлять інтерес для Росії. Вони заявили, що продовжуватимуть тісні консультації з європейськими партнерами та союзниками з НАТО для підтримки миру та безпеки.

EN DIRECT Depuis Berlin, suivez les déclarations du Président @EmmanuelMacron, du Chancelier de la République fédérale d'Allemagne @OlafScholz et du Président de la République de Pologne @AndrzejDuda. https://t.co/qyvFtiWMPf — Élysée (@Elysee) February 8, 2022

Після переговорів із Дудою та Шольцем Макрон також закликав країни Заходу продовжувати діалог із Москвою, щоб домогтися врегулювання ситуації біля українських кордонів. Він повідомив, що найближчим часом відновляться переговори у «нормандському форматі», які націлені на його вирішення. Водночас, готовність до продовження діалогу з метою деескалації висловили США та НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що ризик нового нападу Російської Федерації на Україну підвищується попри намагання Заходу розв'язати питання дипломатичним шляхом.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ.

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