  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Ярославський з Тереховим перетворюють Харків на «заповідник олігархів», – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ярославський з Тереховим перетворюють Харків на «заповідник олігархів», – ЗМІ

    «У Харкові сформувалася потужна коаліція, мета якої зберегти контроль над містом і провести Терехова на посаду мера»

    У Харкові сформувалася потужна коаліція, що об'єднала інтереси очільника МВС Арсена Авакова, заступника голови ОП Кирила Тимошенка та олігарха Олександра Ярославського, мета якої зберегти контроль над містом і забезпечити перемогу на виборах міського голови в.о. мера Ігоря Терехова

    Про це йдеться в статті «Деолігархізація навпаки: як Харків хочуть перетворити на «заповідник» олігархів», оприлюдненій на сайті «24 канал».

    Видання нагадує, що нещодавно один з професійних футбольних клубів Харкова «Метал» провів свій останній матч у Другій лізі проти криворізького «Кривбасу», на якому були присутні Терехов і Ярославський де оголосили про відродження на базі ФК «Метал» збанкрутілого клубу «Металіст», який раніше належав Ярославському.

    «Втім, масштабна піар-акція закінчилася загалом нічим. Обіцяна сенсація про відродження «Металіста» обернулася вкрай розпливчастими заявами про «запуск процесу відродження», – йдеться в статті. Журналісти також додали, що «тема відродження «Металіста» є своєрідним ланцюгом, що зв'язує Терехова з Ярославським».

    «Терехов дуже розраховує, що піар на «Металісті» допоможе йому заслужити любов харків'ян, але без Ярославського піаритися на відродженні улюбленої команди не вийде. А Ярославський завдяки допомозі Терехову отримує можливість практично «шантажувати» міську владу і вимагати вигідних для себе рішень», – пише видання.

    Автори також зазначили, що «глава МВС харків'янин Аваков грає у виборах мера Харкова свою важливу роль». Зараз у Харкові, пише видання, «сформувалася потужна коаліція, мета якої зберегти контроль над містом і провести Терехова на посаду мера. Але це означає поділити Харків, залишивши на узбіччі команду президента України Володимира Зеленського».

    Особливе місце в цій коаліції, на думку авторів статті, відведено Ярославському, «головна мета якого отримати контроль над тендерами і розподілом коштів міського бюджету». «Зараз президент Зеленський і РНБО дуже багато говорять про деолігархізацію, а в Харкові відбуваються рівно протилежні процеси. За активної підтримки Авакова і його команди в.о. мера Терехов і Ярославський фактично беруть під свій контроль бізнес, медіа спортивні та іміджеві проєкти в місті, по суті роблячи харків'ян заручниками олігарха і його оточення», – підсумовує видання.

    Нагадаємо, дострокові вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня 2021 року. Зараз обов'язки міського голови у Харкові виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який до 2010 року працював заступником губернатора Харківщини Арсена Авакова. Терехов неодноразово підтверджував, що не припиняв зв'язків з Аваковим і після того, як пішов працювати в команду Генадія Кернеса.

    Теги: Харків МВС ЗМІ вибори Арсен Аваков Харківщина Олександр Ярославський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ярославський з Тереховим перетворюють Харків на «заповідник олігархів», – ЗМІ