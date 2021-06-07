Ярославський з Тереховим перетворюють Харків на «заповідник олігархів», – ЗМІ

«У Харкові сформувалася потужна коаліція, мета якої зберегти контроль над містом і провести Терехова на посаду мера»

У Харкові сформувалася потужна коаліція, що об'єднала інтереси очільника МВС Арсена Авакова, заступника голови ОП Кирила Тимошенка та олігарха Олександра Ярославського, мета якої зберегти контроль над містом і забезпечити перемогу на виборах міського голови в.о. мера Ігоря Терехова

Про це йдеться в статті «Деолігархізація навпаки: як Харків хочуть перетворити на «заповідник» олігархів», оприлюдненій на сайті «24 канал».

Видання нагадує, що нещодавно один з професійних футбольних клубів Харкова «Метал» провів свій останній матч у Другій лізі проти криворізького «Кривбасу», на якому були присутні Терехов і Ярославський де оголосили про відродження на базі ФК «Метал» збанкрутілого клубу «Металіст», який раніше належав Ярославському.

«Втім, масштабна піар-акція закінчилася загалом нічим. Обіцяна сенсація про відродження «Металіста» обернулася вкрай розпливчастими заявами про «запуск процесу відродження», – йдеться в статті. Журналісти також додали, що «тема відродження «Металіста» є своєрідним ланцюгом, що зв'язує Терехова з Ярославським».

«Терехов дуже розраховує, що піар на «Металісті» допоможе йому заслужити любов харків'ян, але без Ярославського піаритися на відродженні улюбленої команди не вийде. А Ярославський завдяки допомозі Терехову отримує можливість практично «шантажувати» міську владу і вимагати вигідних для себе рішень», – пише видання.

Автори також зазначили, що «глава МВС харків'янин Аваков грає у виборах мера Харкова свою важливу роль». Зараз у Харкові, пише видання, «сформувалася потужна коаліція, мета якої зберегти контроль над містом і провести Терехова на посаду мера. Але це означає поділити Харків, залишивши на узбіччі команду президента України Володимира Зеленського».

Особливе місце в цій коаліції, на думку авторів статті, відведено Ярославському, «головна мета якого отримати контроль над тендерами і розподілом коштів міського бюджету». «Зараз президент Зеленський і РНБО дуже багато говорять про деолігархізацію, а в Харкові відбуваються рівно протилежні процеси. За активної підтримки Авакова і його команди в.о. мера Терехов і Ярославський фактично беруть під свій контроль бізнес, медіа спортивні та іміджеві проєкти в місті, по суті роблячи харків'ян заручниками олігарха і його оточення», – підсумовує видання.

Нагадаємо, дострокові вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня 2021 року. Зараз обов'язки міського голови у Харкові виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який до 2010 року працював заступником губернатора Харківщини Арсена Авакова. Терехов неодноразово підтверджував, що не припиняв зв'язків з Аваковим і після того, як пішов працювати в команду Генадія Кернеса.