Оголошено в розшук сім колишніх кримських депутатів

Екс-депутати підозрюються у наданні Росії допомоги в окупації Криму

Прокуратурою Автономної Республіки Крим оголошено у розшук 7 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які надавали Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомляє прокуратура АР Крим. «Результатом надання такої допомоги стало входження території



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля Верховної Ради Криму

Екс-депутати підозрюються у наданні Росії допомоги в окупації Криму

Прокуратурою Автономної Республіки Крим оголошено у розшук 7 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які надавали Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

«Результатом надання такої допомоги стало входження території Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації та подальшої окупації півострову», - зазначається у повідомленні.

Наразі прокуратурою автономії готуються клопотання про надання дозволу на затримання з метою їх приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради та заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Раніше Поклонська закликала Генерального прокурора Юрія Луценка відкрити провадження проти президента Петра Порошенка, голови РНБО Олександра Турчинова, голови МВС Арсена Авакова, спікера ВР Андрія Парубія, мера Києва Віталія Кличка та ряду інших офіційних осіб України. На її думку, всі вони «причетні до створення злочинної організації», яка «здійснила державний переворот і збройне захоплення влади в Україні»