Поліція відкрила провадження проти голови Закарпатської ОВА – медіа

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Поліція відкрила провадження проти голови Закарпатської ОВА – медіа
За даними журналістів, Мирослав Білецький не вказав бізнеси ексдружини у декларації
фото: Мирослав Білецький

Правоохоронці підозрюють чиновника в недостовірному декларуванні

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького за статтею «Декларування недостовірної інформації». Раніше журналісти зʼясували, що посадовець «приховав» у своїй декларації офіційно колишню дружину з купою нерухомості і бізнесів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bihus.Info.

У жовтні журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що голова Закарпатської ОВА не вказує у своїй декларації колишню дружину Оксану. Однак, за словами розслідувачів, пара продовжує проживати разом. Журналісти зафіксували експодружжя у маєтку в історичному центрі Ужгорода, який записаний на колишнього тестя Білецького.

За даними джерел Bihus.Info, з початку повномасштабного вторгнення Мирослав та Оксана Білецькі разом виїздили за кордон щонайменше вісім разів. Частина з них збіглися з робочими поїздками голови Закарпатської ОВА.

При цьому Оксана Білецька активно займається бізнесом і має частки у цілій низці різнопрофільних компаній. Серед її партнерів дружини впливових у регіоні нардепів – Василя Петьовки (двоюрідного брата Віктора Балоги) та Валерія Лунченка. Свого часу жінка також світилась у спільному бізнесі з контрабандистом та колишнім митником Валерієм Пересоляком, який пізніше був внесений у санкційний список РНБО. А ще Білецька мала спільну компанію з керівником одного з комунальних підприємств Виноградівської міської ради Артуром Шерегі, у якого журналісти знайшли російські активи та російський паспорт.

Окрім цього ексдружина та діти Мирослава Білецького через інвестфонд «Естейт Фінанс» мають частку у компанії «Юкрейніан натс продакшн», бенефіціарами якої є колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній нардеп Ігор Котвіцький.

Мирослав Білецький у коментарі журналістам зазначив: «не виникало юридичного обов’язку щодо такого декларування». А також додав, що на його «роботу як керівника ОВА не можуть і не впливають сторонні люди». Дмитро, син Мирослава Білецького, також заявив журналістам, що юридичних зобов’язань декларувати Оптишош в нього не виникало.

Як відомо, 8 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нового очільника Закарпатської обласної державної адміністрації. Головою Закарпатської ОВА став Мирослав Білецький.

