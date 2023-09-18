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Росія боїться не НАТО, а Україну. Норвезький генерал навів докази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія боїться не НАТО, а Україну. Норвезький генерал навів докази
Крістофферсен: «Якби він вірив, що ми загрожуємо Росії, він не міг би направити свої війська в Україну, щоб вести там війну»
фото: Reuters

Генерал Крістофферсен заявив, що диктатор Володимир Путін «дуже добре знає», що НАТО не є загрозою для Росії

Російські сили, дислоковані в Арктиці поблизу Норвегії, зменшили свою присутність на 20%, ніж це було до вторгнення в Україну. Про це заявив керівник міноборони Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, пише Reuters.

Норвегія є частиною НАТО і має спільний кордон з Росією в Арктиці. Північна країна межує з Кольським півостровом, де зосереджено більшість російської ядерної зброї, а також її Північний флот, який керує російськими атомними підводними човнами.

Виступаючи після зустрічі начальників оборонних відомств країн НАТО в Осло, генерал Крістофферсен заявив, що російський диктатор Володимир Путін «дуже добре знає», що НАТО не є загрозою для Росії.

«Якби він вірив, що ми загрожуємо Росії, він не міг би направити свої війська в Україну, щоб вести там війну», – сказав Крістофферсен.

Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер додав, що така модель поведінки Росії також стосується того, як вона поводилася з сусідньою Фінляндією після її вступу в НАТО у квітні. Фінляндія та Росія мають спільний кордон протяжністю 1300 км, а російських військ уздовж цієї зони, як і з Норвегією, менше, ніж до війни.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще довго, тож до цього потрібно бути готовими.

До слова, Росія цього року не зможе провести масштабну наступальну операцію, оскільки у неї не вистачає військ і боєприпасів.

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Теги: війна росія Норвегія НАТО путін

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