На Рівненщині перед судом постане викладачка вишу за поширення комуністичної символіки

Викладачка ВНЗ на своїй сторінці у забороненій російській соцмережі «Одноклассники» займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму

Викладачку одного із вишів Рівненської області підозрюють у поширенні та публічному використанні комуністичної символіки. Про це йдеться на сайті Рівненської окружної прокуратури.

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«За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури повідомлено про підозру 68-річній жительці обласного центру у поширенні та публічному використанні забороненої в Україні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1, ч. 2 ст. 436-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викладачка ВНЗ з травня по грудень 2022 року на своїй сторінці у забороненій російській соціальній мережі «Одноклассники» займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Жінка використовувала власний персональний комп’ютер.

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З-поміж листівок та тематичних «подарунків» у соцмережі вона серед іншого розмістила та публічно використовувала на власній загальнодоступній сторінці зображення державного герба та фото керівництва СРСР, а також інші світлини з поєднанням серпа та молота, поширення та публічне використання яких є забороненим Законом України з 2015 року.

Наразі слідством встановлено вже шість епізодів такої забороненої на території України діяльності підозрюваної. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше скандал спалахнув у виші на Волині – студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки.