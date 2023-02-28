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На Рівненщині перед судом постане викладачка вишу за поширення комуністичної символіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Рівненщині перед судом постане викладачка вишу за поширення комуністичної символіки
фото ілюстративне

Викладачка ВНЗ на своїй сторінці у забороненій російській соцмережі «Одноклассники» займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму

Викладачку одного із вишів Рівненської області підозрюють у поширенні та публічному використанні комуністичної символіки. Про це йдеться на сайті Рівненської окружної прокуратури.

«За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури повідомлено про підозру 68-річній жительці обласного центру у поширенні та публічному використанні забороненої в Україні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1, ч. 2 ст. 436-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викладачка ВНЗ з травня по грудень 2022 року на своїй сторінці у забороненій російській соціальній мережі «Одноклассники» займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Жінка використовувала власний персональний комп’ютер.

З-поміж листівок та тематичних «подарунків» у соцмережі вона серед іншого розмістила та публічно використовувала на власній загальнодоступній сторінці зображення державного герба та фото керівництва СРСР, а також інші світлини з поєднанням серпа та молота, поширення та публічне використання яких є забороненим Законом України з 2015 року.

Наразі слідством встановлено вже шість епізодів такої забороненої на території України діяльності підозрюваної. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше скандал спалахнув у виші на Волині – студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки.

Теги: Рівненщина поліція ВНЗ

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