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Успіхи ЗСУ на фронті, військові навчання в Білорусі. Головне за 1 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Успіхи ЗСУ на фронті, військові навчання в Білорусі. Головне за 1 вересня
На Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна посилює кордони з Білоруссю через військові навчання у країні

Київстар та Vodafone підвищили тарифи. На Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів. Московська церква втратила ще одну парафію на Рівненщині. «Главком» склав добірку новин 1 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Успіхи ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів.

«На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про територію на південь від Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – у цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи», – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що більш точну інформацію зазвичай Міністерство оборони оголошує щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке просування відбулося, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінюватися по кілька разів.

Україна посилила оборону кордонів з Білоруссю

Сьогодні, 1 вересня, у Білорусі розпочались військові навчання «Бойове братерство – 2023», які триватимуть до 6 вересня. У зв’язку з чим Україна посилила охорону кордона.

«Щодо навчань «Бойове братерство – 2023», які сьогодні стартували у Білорусі та триватимуть до 6 вересня. За військовою наукою ми завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота. Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки», – заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Підвищення тарифів мобільних операторів

Абонентів Київстар та Vodafone попередили про масштабні зміни в деяких тарифних планах відсьогодні.

Найбільший оператор України перерахував тарифні плани з Інтернетом на максимальній швидкості – в результаті зросла кількість гігабайт. Зміни зачеплять абонентів таких тарифів Київстар:

  • Максимальний Безлім,
  • Максимальний Безлім 300,
  • Максимальний Безлім 400,
  • Максимальний Безлім 400 (2018),
  • Максимальний безлім 2019,
  • Київстар 4G Extra+ 2018,
  • Smart Max.

Зміна цін Vodafone торкнеться бізнес-клієнтів, зокрема, тарифів Start, Pro і Unlim. Для нових абонентів, які є фізичними особами-підприємцями або юридичними особами, передбачена знижка в 50% на цілий рік за наступними тарифними планами:

  • Business Start за ціною 155 грн/місяць (77,50 грн зі знижкою). Абонентам доступно 10 ГБ мобільного Інтернету (раніше було 5 ГБ), 120 хвилин для дзвінків по території України (було 100 хвилин), 120 SMS на номери всіх мобільних операторів (було 100);
  • Business Pro - 200 грн/місяць (100 грн зі знижкою). За ці гроші передбачено 22 ГБ мобільного Інтернету (раніше було 20 ГБ), 180 хвилин для дзвінків по території України (було 150 хвилин), 180 SMS на номери всіх мобільних операторів (було 150);
  • Business Unlim — 270 грн/місяць (135 грн зі знижкою) з безлімітним доступом до Інтернету, 300 хвилин на розмови (замість 250 хвилин), а також 300 SMS по Україні (було 250).

Московська церква втратила ще одну парафію 

Ще одна парафія Сарненської єпархії УПЦ МП перейшла до Православної церкви України. 

«До складу Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ увійшла колишня парафія Сарненської єпархії УПЦ МП на честь Почаївської ікони Пресвятої Богородиці м. Сарни Рівненської області зі своїм настоятелем Віталієм Кузьмичем (він з числа підписантів звернення про канонічну незалежність УПЦ МП)», – йдеться в повідомленні.

Новий сервіс «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» запустила новий сервіс: замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю.

«Відтепер не потрібно приїжджати на вокзал, аби забронювати місце. Хоча можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної», – йдеться в повідомленні.

Сервіс призначено для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати через онлайн-сервіс принаймні за три доби до дати запланованої подорожі. Упродовж 24 годин оператори візьмуть заявку в роботу та зв’яжуться із замовником послуги.

Отримати та сплатити квитки можна в касі не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда.

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Теги: війна контрнаступ

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