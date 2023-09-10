Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті
Олег Сенцов воює на Запорізькому напрямку
фото з відкритих джерел

Режисер отримав легку контузію

Український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 ОМБр «Магура», зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку. Про Сенцов повідомив у соцмережі 10 вересня.

«Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята», – повідомив боєць.

Він розповів про втрати на ділянці фронту під Роботино, що поблизу Токмака, в Запорізькій області.

«Цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило – легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино», – додав він.

За його словами, бій, під час якого він зазнав поранення, був надскладним.

Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті фото 1

«Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький «подаруночок», який знайшовся в броніку вже на баз», – написав Сенцов.

Раніше Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт. 

Також український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу. 

 

Теги: Олег Сенцов обстріл фронт втрати поранення соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Забужко та Олег Сенцов на врученні ордену Почесного легіону
Забужко та Сенцов стали лауреатами найвищої нагороди Франції
15 липня, 13:03
Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу Олега Сенцова
Режисер Олег Сенцов отримав поранення на фронті
17 липня, 10:39
Олег Сенцов
«Кав'ярні переповнені накачаними мужиками». Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
21 серпня, 17:36

Події в Україні

Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті
Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті
Сили оборони мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного – Генштаб
Сили оборони мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного – Генштаб
У Бахмуті снайпер ліквідував окупанта майже з кілометрової відстані
У Бахмуті снайпер ліквідував окупанта майже з кілометрової відстані
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
В Україні розробили ударний FPV-дрон: як він працює
В Україні розробили ударний FPV-дрон: як він працює
Росіяни сховали підводні човни в бухтах: ВМС назвали причину
Росіяни сховали підводні човни в бухтах: ВМС назвали причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
14K
У Києві лунають вибухи
14K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
12K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
12K
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу
11K
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту