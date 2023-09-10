Сенцов після надскладного бою показав кулю, яка застрягла в його бронежилеті

Режисер отримав легку контузію

Український кінорежисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 ОМБр «Магура», зазнав чергової контузії під час бойових дій на Запорізькому напрямку. Про Сенцов повідомив у соцмережі 10 вересня.

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«Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята», – повідомив боєць.

Він розповів про втрати на ділянці фронту під Роботино, що поблизу Токмака, в Запорізькій області.

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«Цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило – легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботино», – додав він.

За його словами, бій, під час якого він зазнав поранення, був надскладним.

«Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький «подаруночок», який знайшовся в броніку вже на баз», – написав Сенцов.

Раніше Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт.

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Також український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов потрапив під обстріл на фронті і отримав поранення. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу.